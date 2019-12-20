2019-12-20T04:47:39+03:00
Общество

В третий раз отменен рейс Москва - Якутск

Решение о вылете принимает командир самолета
Ольга Донская
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20 декабря температура воздуха в аэропорту Якутска составила -41 ºС, метеорологическая видимость по данным на 8:50 — 700 м. По решению авиакомпании «Аэрофлот» в третий раз отменен рейс СУ1750 Москва (Шереметьево) — Якутск.

Также стало известно, что рейс С73006 Москва (Домодедово) — Якутск авиакомпании S7 Airlines задержан в аэропорту вылета. Время прилета и вылета данного рейса можно уточнить на сайте аэропорта. По причинам, не связанным с погодными условиями, на неопределенное время задержан вылет из аэропорта Якутска рейса ЯК485 Якутск — Новосибирск.

- Следует пояснить, что итоговое решение о взлете и посадке принимает командир воздушного судна в зависимости от метеоминимума экипажа и самого самолета, —сообщили в пресс-службе аэропорта «Якутск».

Остальные рейсы выполняются в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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