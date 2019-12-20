2019-12-20T04:48:39+03:00
Происшествия

Житель Якутии в ответ на оскорбление сжег гараж и баню своих обидчиков

За поджог мужчина отделался условным сроком
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Ленском районе Якутии мужчина получил условный срок за поджог. На него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба».

В августе 2019 года два приятеля оскорбили мужчину, на что он обиделся и подкинул горящий кусок пластика в гараж одного из них, а потом в баню второго. В итоге оба строения сгорели, а потерпевшие понесли существенные материальные потери - 83 тысячи рублей и 276 тысяч рублей соответственно.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом признания вины и иных смягчающих обстоятельств мужчине дали 2,5 года условно с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дальневосточная ипотека: в Якутии выдали первый займ под 2%
«Вокруг спорта»: о якутском мас-рестлинге - в прямом эфире
Несмотря на холод, температурный режим в круглогодичной теплице «Саюри» в норме
Жители Вилюйского района пойманы на незаконной ловле рыбы
В Якутии отремонтируют 22 километра дорог, для этого предусмотрено 1573 миллиардов рублей
В третий раз отменен рейс Москва - Якутск
Житель Якутии в ответ на оскорбление сжег гараж и баню своих обидчиков
За три года в нескольких городах Якутии сменили 206 лифтов
На трассе «Вилюй» открылся автозимник
В Намцах открылся новый детский сад на 98 мест
Это все голоса: в Среднеколымске психически больной мужчина ударил ножом свою мать
В Якутии завершился пилотный проект по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах
Завтра в Якутске немного потеплеет
Глава Якутии назначил замминистра ЖКХ республики
На автозимнике недалеко от Якутска микроавтобус угодил в наледь
Обстоятельствами гибели работника золотодобывающего предприятия в Якутии заинтересовались следователи
Сильный туман нарушил работу аэропорта Якутск
В Мирном в пожаре погиб человек
В Томпонском районе осудят руководителя УК за мошенничество при получении субсидий
В Нерюнгринском районе в ДТП погибла женщина
В Удачном врач взяла взятку за подложный лист нетрудоспособности
Густой туман в Якутске стал причиной изменений в расписании рейсов
В Якутске снова актированный день для учеников с 1 по 5 классы