Житель Якутии в ответ на оскорбление сжег гараж и баню своих обидчиков
В Ленском районе Якутии мужчина получил условный срок за поджог. На него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба».
В августе 2019 года два приятеля оскорбили мужчину, на что он обиделся и подкинул горящий кусок пластика в гараж одного из них, а потом в баню второго. В итоге оба строения сгорели, а потерпевшие понесли существенные материальные потери - 83 тысячи рублей и 276 тысяч рублей соответственно.
По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом признания вины и иных смягчающих обстоятельств мужчине дали 2,5 года условно с испытательным сроком на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU