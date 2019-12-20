Житель Якутии в ответ на оскорбление сжег гараж и баню своих обидчиков

СЕГОДНЯ 04:26 2019-12-20T04:48:39+03:00

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В Ленском районе Якутии мужчина получил условный срок за поджог. На него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба».

В августе 2019 года два приятеля оскорбили мужчину, на что он обиделся и подкинул горящий кусок пластика в гараж одного из них, а потом в баню второго. В итоге оба строения сгорели, а потерпевшие понесли существенные материальные потери - 83 тысячи рублей и 276 тысяч рублей соответственно.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом признания вины и иных смягчающих обстоятельств мужчине дали 2,5 года условно с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU