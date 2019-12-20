За три года в нескольких городах Якутии сменили 206 лифтов

СЕГОДНЯ 03:41 2019-12-20T03:41:08+03:00

В 2017 году республика вошла в число пилотных проектов по реализации замены оборудования

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За три года в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный и Ленск заменили 206 лифтов в рамках пилотного проекта, в который республика вошла в 2017 году. Проект официально завершен 19 декабря.

Ускоренная замена лифтов инициирована Общественным советом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для снижения уровня износа лифтового парка жилищного фонда.

С 2020 года ремонт и замена лифтов будет осуществляться по региональной программе собственными силами (без рассрочек, без участия кредитных организаций).

В Якутске произведена замена 13 лифтов в 5 домах, в Нерюнгри – 24 лифта в 5 домах, в Ленске – 4 лифта в 4 домах и в Мирном – 6 лифтов в 5 домах.

ИСТОЧНИК KP.RU