2019-12-20T03:41:08+03:00
Общество

За три года в нескольких городах Якутии сменили 206 лифтов

В 2017 году республика вошла в число пилотных проектов по реализации замены оборудования
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

За три года в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный и Ленск заменили 206 лифтов в рамках пилотного проекта, в который республика вошла в 2017 году. Проект официально завершен 19 декабря.

Ускоренная замена лифтов инициирована Общественным советом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для снижения уровня износа лифтового парка жилищного фонда.

С 2020 года ремонт и замена лифтов будет осуществляться по региональной программе собственными силами (без рассрочек, без участия кредитных организаций).

В Якутске произведена замена 13 лифтов в 5 домах, в Нерюнгри – 24 лифта в 5 домах, в Ленске – 4 лифта в 4 домах и в Мирном – 6 лифтов в 5 домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дальневосточная ипотека: в Якутии выдали первый займ под 2%
«Вокруг спорта»: о якутском мас-рестлинге - в прямом эфире
Несмотря на холод, температурный режим в круглогодичной теплице «Саюри» в норме
Жители Вилюйского района пойманы на незаконной ловле рыбы
В Якутии отремонтируют 22 километра дорог, для этого предусмотрено 1573 миллиардов рублей
В третий раз отменен рейс Москва - Якутск
Житель Якутии в ответ на оскорбление сжег гараж и баню своих обидчиков
За три года в нескольких городах Якутии сменили 206 лифтов
На трассе «Вилюй» открылся автозимник
В Намцах открылся новый детский сад на 98 мест
Это все голоса: в Среднеколымске психически больной мужчина ударил ножом свою мать
В Якутии завершился пилотный проект по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах
Завтра в Якутске немного потеплеет
Глава Якутии назначил замминистра ЖКХ республики
На автозимнике недалеко от Якутска микроавтобус угодил в наледь
Обстоятельствами гибели работника золотодобывающего предприятия в Якутии заинтересовались следователи
Сильный туман нарушил работу аэропорта Якутск
В Мирном в пожаре погиб человек
В Томпонском районе осудят руководителя УК за мошенничество при получении субсидий
В Нерюнгринском районе в ДТП погибла женщина
В Удачном врач взяла взятку за подложный лист нетрудоспособности
Густой туман в Якутске стал причиной изменений в расписании рейсов
В Якутске снова актированный день для учеников с 1 по 5 классы