В Намцах открылся новый детский сад на 98 мест
Новый объект построили в рамках проекта «Демография»
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В селе Намцы Намского района прошло торжественное открытие нового здания детского сада №1 «Солнышко» на 98 мест. Детский сад построен в рамках национального проекта «Демография», а генеральным подрядчиком выступило ООО «Проектная компания „ДСА“».
В здании детского сада будут работать четыре группы, которые полностью обеспечены современной техникой и мебелью, созданы все необходимые условия для получения детьми дошкольного образования.
В этом году детскому саду «Солнышко» исполняется 65 лет со дня основания.
ИСТОЧНИК KP.RU