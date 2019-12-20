В Намцах открылся новый детский сад на 98 мест

СЕГОДНЯ 03:25 2019-12-20T03:25:59+03:00

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В селе Намцы Намского района прошло торжественное открытие нового здания детского сада №1 «Солнышко» на 98 мест. Детский сад построен в рамках национального проекта «Демография», а генеральным подрядчиком выступило ООО «Проектная компания „ДСА“».

В здании детского сада будут работать четыре группы, которые полностью обеспечены современной техникой и мебелью, созданы все необходимые условия для получения детьми дошкольного образования.

В этом году детскому саду «Солнышко» исполняется 65 лет со дня основания.

ИСТОЧНИК KP.RU