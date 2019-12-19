Это все голоса: в Среднеколымске психически больной мужчина ударил ножом свою мать

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-19T12:00:26+03:00

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Жителя Среднеколымска поместили на принудительное лечение в психиатрическое отделение. Мужчина из-за голосов в голове ударил ножом свою мать.

В августе этого года преступник в течении долгого времени находился в запое. Из-за этого у него возникло временное психическое расстройство - галлюцинации. Он начал слышать голоса умерших родственников и разговаривать с ними.

Утром 15 августа мужчина, находясь на кухне квартиры, попросил свою мать вызвать скорую помощь и затем схватил кухонный муж, которым нанес ей два удара. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Постановлением суда было решено поместить мужчину на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU