2019-12-19T11:24:41+03:00
Недвижимость

В Якутии завершился пилотный проект по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах

За 3 года в многоэтажках Якутска, Нерюнгри, Мирного и Ленска было заменено 206 лифтов
Нинель ГУСЕВА
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Стоимость проекта составила полмиллиарда рублей.Стоимость проекта составила полмиллиарда рублей.
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19 декабря в Якутии завершился пилотный проект по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах. За 3 года в многоэтажках Якутска, Нерюнгри, Мирного и Ленска было установлено 206 лифтов российского производства.

По данным республиканского Фонда капремонта, все подрядчики сдали документы и прошли согласования в Ростехнадзоре. Стоимость проекта составила полмиллиарда рублей.

С 2020 года ремонт и замена лифтов будет осуществляться Министерством ЖКХ и энергетики Якутии по региональной программе, без рассрочек и без участия кредитных организаций. Планируется заменить 63 лифта в 32 многоквартирных домах в Якутске, Мирном, Ленске, Нерюнгри и поселке Беркакит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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