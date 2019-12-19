СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-19T11:24:41+03:00

За 3 года в многоэтажках Якутска, Нерюнгри, Мирного и Ленска было заменено 206 лифтов

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19 декабря в Якутии завершился пилотный проект по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах. За 3 года в многоэтажках Якутска, Нерюнгри, Мирного и Ленска было установлено 206 лифтов российского производства.

По данным республиканского Фонда капремонта, все подрядчики сдали документы и прошли согласования в Ростехнадзоре. Стоимость проекта составила полмиллиарда рублей.

С 2020 года ремонт и замена лифтов будет осуществляться Министерством ЖКХ и энергетики Якутии по региональной программе, без рассрочек и без участия кредитных организаций. Планируется заменить 63 лифта в 32 многоквартирных домах в Якутске, Мирном, Ленске, Нерюнгри и поселке Беркакит.

ИСТОЧНИК KP.RU