На автозимнике недалеко от Якутска микроавтобус угодил в наледь

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-19T08:07:58+03:00

В машине находились два человека, никто из них не пострадал

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На автозимнике «Хатассы – Павловск» микроавтобус заехал в образовавшуюся на переправе наледь. Инцидент произошел утром 19 декабря.

В салоне авто находилось два человека, никто из них не пострадал. Самостоятельно выбраться из ледового плена они не смогли. Вызволить микроавтобус из наледи помогли прибывшие на место сотрудники Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра.

В настоящее время аварийная полоса на ледовой переправе закрыта, организовано реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU