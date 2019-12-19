2019-12-19T08:07:58+03:00
Происшествия

На автозимнике недалеко от Якутска микроавтобус угодил в наледь

В машине находились два человека, никто из них не пострадал
Нинель ГУСЕВА
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Аварийная полоса на ледовой переправе закрыта, организовано реверсивное движение.Аварийная полоса на ледовой переправе закрыта, организовано реверсивное движение.
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На автозимнике «ХатассыПавловск» микроавтобус заехал в образовавшуюся на переправе наледь. Инцидент произошел утром 19 декабря.

В салоне авто находилось два человека, никто из них не пострадал. Самостоятельно выбраться из ледового плена они не смогли. Вызволить микроавтобус из наледи помогли прибывшие на место сотрудники Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра.

В настоящее время аварийная полоса на ледовой переправе закрыта, организовано реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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