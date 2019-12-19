Сильный туман нарушил работу аэропорта Якутск

СЕГОДНЯ 05:56 2019-12-19T05:56:20+03:00

Не прибыли два рейса из Москвы: один отменен, второй задержан

Изменить размер текста: A A

19 декабря сильный туман нарушил работу воздушной гавани столицы республики. Температура воздуха в аэропорту составляет минус 46 градусов, метеорологическая видимость по данным на 8:50 – 600 метров.

По решению авиакомпании «Аэрофлот» сегодняшний рейс 1750 из московского аэропорта Шереметьево в Якутск отменен. Борт авиакомпании S7 Airlines, который должен был прибыть в Якутск в 9:50, задержан в аэропорту вылета.

Аэропорт «Якутск» работает по фактической погоде.

По прогнозу Якутского УГМС, завтра днем в Якутске потеплеет до -39-41°С, однако туман сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU