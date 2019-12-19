В Томпонском районе осудят руководителя УК за мошенничество при получении субсидий

СЕГОДНЯ 05:17 2019-12-19T05:17:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Томпонского района Якутии направила в суд уголовное дело, возбужденное на руководителя управляющей компании по фактам мошенничества при получении субсидий. Обвиняемый в 2018 году подделал документы по вывозу жидких бытовых отходов с адресов поселка Хандыга.

Примечательно, что таких адресов либо не существует, либо такие услуги им фактически не оказывались. Затем управляющая компания представила эти документы в Агентство субсидий республики, чтобы возместить недополученные доходы и обеспечение затрат на коммунальные услуги в размере 285 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по результатам совместной проверки, проведенной прокуратурой района с отделением МВД России по Томпонскому району. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU