В Томпонском районе осудят руководителя УК за мошенничество при получении субсидий
Прокуратура Томпонского района Якутии направила в суд уголовное дело, возбужденное на руководителя управляющей компании по фактам мошенничества при получении субсидий. Обвиняемый в 2018 году подделал документы по вывозу жидких бытовых отходов с адресов поселка Хандыга.
Примечательно, что таких адресов либо не существует, либо такие услуги им фактически не оказывались. Затем управляющая компания представила эти документы в Агентство субсидий республики, чтобы возместить недополученные доходы и обеспечение затрат на коммунальные услуги в размере 285 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по результатам совместной проверки, проведенной прокуратурой района с отделением МВД России по Томпонскому району. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU