В Нерюнгринском районе в ДТП погибла женщина
На трассе столкнулись два автомобиля
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В Нерюнгринском районе Якутии на 372 километре трассы «Лена» произошло ДТП. В результате аварии женщина-пассажир погибла на месте столкновения.
Водитель автомобиля «Мазда» с двумя пассажирами, двигался по главной дороге на перекрестке неравнозначных дорог и при повороте налево не уступил дорогу ехавшему по встречной полосе грузовику «SHACMAN», в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.
В настоящее время все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU