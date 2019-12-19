Густой туман в Якутске стал причиной изменений в расписании рейсов
В аэропорту Якутска изменилось расписание рейсов. Причиной этому стал густой туман.
- В данное время аэропорт работает по фактической погоде. Видимость составляет 600 метров, большинство утренних рейсов были выполнены: в Новосибирск, Москву (Внуково), Владивосток, Харбин, — рассказал представитель пресс-службы аэропорта.
На данный момент есть задержки на прилет из-за вчерашних погодных условий, когда в аэропорту вводился режим ограниченной видимости. По решению авиакомпании „Аэрофлот“ рейс Москва (Шереметьево) — Якутск отменен и переносится, вероятнее всего, на завтра. Рейс S7 также задерживается в Домодедово, по нему информации пока нет. Самолет авиакомпании „Якутия“, летевший из Сеула, был перенаправлен на запасной аэродром в Хабаровск и до сих пор находится там.
ИСТОЧНИК KP.RU