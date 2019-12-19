2019-12-19T04:02:56+03:00
Общество

Густой туман в Якутске стал причиной изменений в расписании рейсов

Видимость составляет 600 метров
Ольга Донская
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В аэропорту Якутска изменилось расписание рейсов. Причиной этому стал густой туман.

- В данное время аэропорт работает по фактической погоде. Видимость составляет 600 метров, большинство утренних рейсов были выполнены: в Новосибирск, Москву (Внуково), Владивосток, Харбин, — рассказал представитель пресс-службы аэропорта.

На данный момент есть задержки на прилет из-за вчерашних погодных условий, когда в аэропорту вводился режим ограниченной видимости. По решению авиакомпании „Аэрофлот“ рейс Москва (Шереметьево) — Якутск отменен и переносится, вероятнее всего, на завтра. Рейс S7 также задерживается в Домодедово, по нему информации пока нет. Самолет авиакомпании „Якутия“, летевший из Сеула, был перенаправлен на запасной аэродром в Хабаровск и до сих пор находится там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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