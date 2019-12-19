2019-12-19T03:28:28+03:00
Общество

В Якутске снова актированный день для учеников с 1 по 5 классы

Температура воздуха опустилась до -46 градусов
Ольга Донская
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В Якутске вновь объявлен актированный день для учащихся с 1 по 5 класс. Температура воздуха за окном опустилась до -46 градусов.

В районе Гимеина зафиксировано минус 43 градуса, в районе Аэропорта — минус 46 указано на сайте ЯУГМС. В 7 часов утра в городе не стало холоднее (в районе Гимеина -42 градуса, в районе Аэропорта по-прежнему -46), поэтому учащиеся среднего звена идут в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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