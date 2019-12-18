31 декабря якутяне будут отдыхать

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-18T11:40:46+03:00

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря для работников организаций, финансируемых из республиканского бюджета.

- По многочисленным просьбам жителей Якутии подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря для работников организаций, финансируемых из республиканского бюджета, — написал Айсен Николаев в своем twitter.

Таким образом, для работников республиканских организаций, предпоследняя неделя будет длится шесть дней с 23 по 28 декабря. Последняя рабочая неделя 2019 года дня них начнется и закончится в понедельник 30 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU