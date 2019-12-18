На автозимнике Верхоянск – Батагай-Алыта увеличили грузоподъемность

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-18T11:34:16+03:00

Теперь по ледовой дороге могут ездить авто весом до 30 тонн

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С 18 декабря движение транспорта общей массой до 30 тонн разрешено на участке в направлении Верхоянск – Батагай-Алыта. Верхоянский дорожный участок организовал проезд по объездной дороге Верхоянск – Батагай-Алыта через село Боронук, участок Мачах и местность Иван Сирэ.

Дистанция между транспортными средствами должна быть не менее 70 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU