На автозимнике Верхоянск – Батагай-Алыта увеличили грузоподъемность
Теперь по ледовой дороге могут ездить авто весом до 30 тонн
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С 18 декабря движение транспорта общей массой до 30 тонн разрешено на участке в направлении Верхоянск – Батагай-Алыта. Верхоянский дорожный участок организовал проезд по объездной дороге Верхоянск – Батагай-Алыта через село Боронук, участок Мачах и местность Иван Сирэ.
Дистанция между транспортными средствами должна быть не менее 70 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU