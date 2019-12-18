Три человека сгорели в пожаре в Мегино-Кангаласском районе

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-18T11:15:17+03:00

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В Мегино-Кангаласском районе Якутии на месте пожара нашли тела трех человек. Заречный межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике проводит процессуальную проверку.

Огонь разгорелся в деревянном доме на участке «Улуу Тогой», расположенном в 21 километре от села Ломтука. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе старшего следователя и сотрудников полиции.

Проведен осмотр места происшествия, во время которого установлен предположительный очаг пожара и изъяты необходимые материалы для проведения экспертиз. В настоящее время следователь проводит все необходимые мероприятия для установления причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU