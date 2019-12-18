Студенты СВФУ стали первыми на Кубке мира по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-18T10:08:19+03:00

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В городе Долгопрудном прошли соревнования Кубка мира по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму. Три студента Политехнического института Северо-Восточного федерального университета завоевали золотые награды состязания.

Как рассказал старший преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических, правовых дисциплин и физического воспитания Юрий Константинов, результат был ожидаем. Студент шестого курса Дьулустан Деллохов выступал в двух дисциплинах весовой категории 80 кг. Победитель дисциплин армлифтинга «Эскалибур» и «Русский кирпич»,студент четвертого курса Евгений Селляхов выступал в весовой категории 82 кг среди юниоров.

Турнир объединил более 650 спортсменов из России, Турции, Кубы, Индии, Белоруссии, Ирана, Украины, Македонии, Словакии, Эстонии, Таджикистана, Монголии, Афганистана, Финляндии, Азербайджана и Казахстана. Победители и призеры получили эксклюзивные кубки, медали и дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU