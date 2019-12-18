2019-12-18T09:09:38+03:00
Спорт

Лучший физкультурник: конкурс на звание лучшего инструктора пройдет в Якутии

Каждый район может выставить по одному конкурсанту
Ольга Донская
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Управление физкультуры и массового спорта Якутии объявило конкурс на звание лучшего общественного инструктора по физической культуре. Каждое муниципальное образование может представить по одному номинанту.

Самые отличившиеся в массовом оздоровлении людей будут награждены специальными призами. Подобный конкурс проводится впервые, несмотря на то, что во многих селах, городах есть общественники, которые проводят утренние зарядки, занимаются и вовлекают жителей в тренировки и организуют соревнования. Комиссия отберет трех победителей. Если конкурс будет успешным, то со следующего года он станет традиционным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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