2019-12-18T06:59:31+03:00
Экономика

В 2020 году в Якутии индексация пенсий неработающих пенсионеров перекроет уровень инфляции

В прошлом году инфляция составила 4,3%, а индексация страховых пенсий была осуществлена на 7,05%
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Как сообщили в Управлении Пенсионного фонда Якутии увеличение страховой пенсии неработающих пенсионеров теперь будет осуществляться по фиксированному индексу. В этом году он составил 7,05%. Раньше уровень индексации был привязан к уровню инфляции, но с этого года и в течение следующих пяти лет работа будет идти с твердыми размерами индексов.

Например, в прошлом году инфляция составила 4,3%, а индексация страховых пенсий была осуществлена на 7,05%. С 1 января 2020 года проиндексируются страховые пенсии всех неработающих якутян на 6,6% при прогнозируемой инфляции за 2019 год на уровне 3,8%, то есть фактически индексация января 2020 года перекроет уровень инфляции за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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