2019-12-18T06:14:50+03:00
Общество

Памяти Учителя: столичной школе №23 присвоили имя Владимира Малышкина

Педагогике, служению музыке и детям он посвятил более сорока лет
Нинель ГУСЕВА
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Владимир Иванович всё делал ради школы, ради учеников и ничего – для себя.Владимир Иванович всё делал ради школы, ради учеников и ничего – для себя.Фото: Из личного архива героя публикации
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Средней школе №23 города Якутска присвоено имя заслуженного учителя республики, отличника народного просвещения РФ, обладателя Гранта главы города «Учительская семья», учителя музыки высшей категории Владимира Малышкина.

Более 40 лет Владимир Иванович посвятил педагогике, служению музыке и детям. Он был требовательным, но дети его уважали и никогда не боялись. Всё делал ради школы, ради учеников и ничего – для себя. Это был учитель с большой буквы и наставник для молодых педагогов, который привил любовь к музыке сотням детей.

На его уроках разговаривали только нараспев, а плохих учеников у него не было. При Малышкине хор школы №23 гремел на всю республику. На любом конкурсе, где появлялись его воспитанники, им автоматически (и абсолютно заслуженно) было гарантировано призовое место.

Спустя 4 года после смерти Владимира Ивановича в школе №23 прошло открытие мемориальной доски и премьера фильма памяти Учителя. Дело Малышкина сегодня продолжают Семен и Сахая Талыбыевы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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