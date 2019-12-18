Актированный день продолжается: температура в Якутске опустилась еще ниже

СЕГОДНЯ 05:38 2019-12-18T05:38:57+03:00

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По данным синоптиков Якутского Гидрометцентра, в 11 часов 18 декабря температура воздуха в Якутске составила минус 47 градусов. В районе Гимеина зафиксирован минус 41 градус, в районе Аэропорта — минус 47.

Сегодня, 18 декабря, утром был объявлен актированный день на весь день для учащихся 1-5 классов. Если бы в 11 часов в городе похолодало до минус 48 градусов, то занятия были бы отменены для учащихся во вторую смену по 8 класс.

ИСТОЧНИК KP.RU