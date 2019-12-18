В результате пожара на золотодобывающем руднике «Гросс» в Олекминском районе погиб человек

СЕГОДНЯ 04:57 2019-12-18T04:57:00+03:00

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В Олекминском районе Якутии на золотодобывающем руднике «Гросс» загорелась плавильная установка. В пожаре погиб один человек и еще один пострадал. Отмечается, что возгорание произошло 15 декабря 2019 года, но сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу 17 декабря.

Площадь пожара составила 56 квадратных метров. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU