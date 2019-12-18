СЕГОДНЯ 04:42 2019-12-18T04:42:41+03:00

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В Якутске прошел Первый городской молодежный фестиваль округов и пригородов, посвященный году Добрососедства. Целью фестиваля стало повышение научного и творческого потенциала молодежи для реализации инновационных проектов, направленных на решение практических задач социально-экономического развития столицы.

Фестиваль проходил в четырех направлениях: «Лучший руководитель/специалист реализующий социальную политику», «Молодая семья», спортивные соревнования в стиле CrossFit и конкурс гитарной песни «Играй, пой, танцуй, моя гитара!». Всего в конкурсах приняли участие 14 команд.

По итогам фестиваля, в конкурсе гитарной песни, победителем стал представитель Управления Строительного округа Владислав Лукачевский. В спорте лучшими признана команда Автодорожного округа. Лучшим руководителем реализующий социальную политику стал руководитель Управления Строительного округа Савва Михайлов, лучшим специалистом социальной сферы стала ведущий специалист Управления Губинского округа Надежда Ефремова. Лучшей молодой семьей фестиваля объявлена семья Сайсарского округа Дмитрий и Айталина Петровы.

ИСТОЧНИК KP.RU