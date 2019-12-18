2019-12-18T04:28:59+03:00
Происшествия

Несбывшаяся мечта: в Мирнинском районе мужчина попался на удочку мошенников

Пострадавший заказал авиабилеты на сайте-двойнике
Ольга Донская
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43-летний житель якутского города Удачный в Мирнинском районе стал жертвой мошенников и лишился свыше 160 000 рублей. Мужчина заказал авиабилеты во Вьетнам через сайт-двойник.

Увидев на одном из сайтов потерпевший решил купить путевку для себя и своей семьи и оставил заявку. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником турфирмы и предложил четыре авиабилета всего за 145 000 рублей. Мужчину заинтересовало выгодное предложение и тогда лжесотрудник турфирмы попросил его отправить ему фотографии паспортов, адрес электронной почты и перевести 145 000 рублей на указанный им счет. Потерпевший выполнил все указания и дополнительно перевел 21 тысячу рублей на «непредвиденные» расходы. Получив денежные средства, аферист перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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