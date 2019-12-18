Стало холоднее: жители Якутска жалуются на холод в домах

СЕГОДНЯ 03:55 2019-12-18T03:55:38+03:00

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В Единую дежурно-диспетчерскую службу Якутска начали поступать жалобы жителей города по объектам, которые отапливаются ЯТЭЦ. По словам представителя ЯТЭЦ, температурный график составляется с учетом тепловых сетей и все заявки отрабатываются в установленном порядке.

Температурные графики работы котельных с прошлого года не поменялись - работа тепловых сетей Якутской ГРЭС показывает изменения примерно на 6 градусов выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Но, тем не менее было поручено представить обоснование на изменение температурного графика работы тепловых сетей ЯТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU