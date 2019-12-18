В Якутске актированный день для учеников с 1 по 5 классы

СЕГОДНЯ 03:49 2019-12-18T03:49:06+03:00

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18 декабря в Якутске температура воздуха по данным синоптиков ЯУГМС составила минус 45 градусов. В районе Гимеина зафиксирован минус 41 градус, в районе Аэропорта — минус 45.

Такая температура стала причиной объявления актированного дня для школьников с 1 по 5 класс. Напомним, занятия в школах города и пригородов отменяются при минус 45 — с 1 по 5 класс, минус 48 — с 1 по 8 класс, минус 50 — с 1 по 11 (12) класс.

ИСТОЧНИК KP.RU