В Якутске актированный день для учеников с 1 по 5 классы
Температура воздуха утром 18 декабря составила -45 градусов
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18 декабря в Якутске температура воздуха по данным синоптиков ЯУГМС составила минус 45 градусов. В районе Гимеина зафиксирован минус 41 градус, в районе Аэропорта — минус 45.
Такая температура стала причиной объявления актированного дня для школьников с 1 по 5 класс. Напомним, занятия в школах города и пригородов отменяются при минус 45 — с 1 по 5 класс, минус 48 — с 1 по 8 класс, минус 50 — с 1 по 11 (12) класс.
ИСТОЧНИК KP.RU