Комплекс «Безопасный город» к проекту цифровизации Якутска

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-17T09:04:01+03:00

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16 декабря в мэрии Якутска прошло рабочее совещание по вопросам развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и его сопряжения с пилотным проектом по цифровизации городского хозяйства «Умный город». В совещании приняли участие глава города Сардана Авксентьева, представители профильных республиканских и муниципальных структур и предприниматели.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» создан для повышения уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания за счет создания комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение возможных угроз. Комплекс активно внедряется в городе Якутске с 2008 года.

По итогам совещания Сардана Авксентьева поручила провести инвентаризацию городских видеокамер и создать рабочую группу по синхронизации проекта «Умный город» и комплекса «Безопасный город» в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU