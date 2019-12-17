В Оленекском районе открыли новый этнокультурный центр «Илкит»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-12-17T08:25:49+03:00

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В Оленекском районе Якутии построили этнокультурный центр «Илкит». Средства на строительство объекта выделила компания АЛРОСА.

Для района новый этнокультурный центр – очередной шаг компании в создании условий для сохранения нематериального культурного наследия эвенков. Весьма примечательно, что культурный объект появился в год 85-летия Оленекского эвенкийского национального района.

Новый объект вмещает 150 мест на двух этажах общей площадью 1390 кв.м. Также в здании есть актовый зал на 200, кинозал на 49 мест, обрядовый зал и другое. Кроме того, в центре будет работать ЗАГС и библиотека.

На строительство «Илкит» ушло 280 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU