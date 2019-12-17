В Якутске установили памятную доску драматургу Николаю Неустроеву

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-17T08:14:53+03:00

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В Якутии Николай Неустроев известен как драматург, прозаик, основатель жанра комедии в якутской литературе. Его пьесы сыграли большую роль в зарождении якутского театрального искусства и для увековечивания его имени 3 декабря 1966 года улица Партизанская была названа его именем.

В открытии приняли участие родственники драматурга, журналисты, артисты Саха театра, Театра Олонхо и представители Таттинского улуса. Автор проекта, главный редактор газеты «Саха сирэ» Родион Кривогорницын подчеркнул, что открытие подобных информационных табличек на улицах, которые носят имена прославленных деятелей культуры, будет продолжено. Напомним, что в следующем году будет отмечаться 125-летие со дня рождения Николая Неустроева.

ИСТОЧНИК KP.RU