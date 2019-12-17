Эпические стихи якутов Олонхо переводят на цифровые носители
Как сообщил первый вице-спикер парламента Якутии Александр Жирков в Рукописном фонде проведена предварительная работа в архиве Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Составлен список эпических произведений Олонхо переданы на оцифровку.
Для выполнения контроля этих работ будет заключен соответствующий договор и создана экспертная группа. Таким образом, начата целенаправленная работа по созданию республиканской фоно - и видеотеки, усилению работы по увековечиванию записанных в предыдущее время различных Олонхо.
Отмечено, что сектор якутского фольклора с самого начала создания института, точнее в течение 84 лет, занимается собиранием, публикацией и изучением якутского героического эпоса Олонхо.
ИСТОЧНИК KP.RU