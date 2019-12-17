Эпические стихи якутов Олонхо переводят на цифровые носители

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-17T06:33:09+03:00

Будет создана экспертная группа по контролю и выполнению работ

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Как сообщил первый вице-спикер парламента Якутии Александр Жирков в Рукописном фонде проведена предварительная работа в архиве Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Составлен список эпических произведений Олонхо переданы на оцифровку.

Для выполнения контроля этих работ будет заключен соответствующий договор и создана экспертная группа. Таким образом, начата целенаправленная работа по созданию республиканской фоно - и видеотеки, усилению работы по увековечиванию записанных в предыдущее время различных Олонхо.

Отмечено, что сектор якутского фольклора с самого начала создания института, точнее в течение 84 лет, занимается собиранием, публикацией и изучением якутского героического эпоса Олонхо.

ИСТОЧНИК KP.RU