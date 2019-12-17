2019-12-17T06:15:42+03:00
Происшествия

В Якутии раскрыт картельный сговор при поставке детского питания

Общая сумма всех заключенных контрактов составила 657,69 миллиона рублей
Ольга Донская
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Комиссия якутского УФАС России выявили картельный сговор при поставках детского питания в госучреждения. Помимо Якутии торги проводились в Ульяновской и Астраханской областях, общая сумма всех заключенных контрактов составила 657,69 миллиона рублей.

Во время анализа материалов дела комиссия установила, что участники торгов (картель) действовали в интересах друг друга с целью чтобы поддержать цены на торгах. В результате соглашения участники картеля заключили контракты с незначительным снижением начальных цен (до 1%) на 26 аукционах, что позволило ООО «Детский рядъ» победить в 17 торгах с заключением контрактов на общую сумму 410,50 миллиона рублей, ООО «Энфа Трэйд» победить в четырех торгах с заключением контрактов на общую сумму 157,48 миллиона рублей, ООО «Альбатрос» победить в пяти торгах с заключением контрактов на общую сумму 89,70 миллиона рублей. Организации участвовали в антиконкурентном соглашении при проведении 26 торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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