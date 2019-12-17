В Нерюнгри водитель сбил ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте
Мальчик получил сотрясение, ему назначено амбулаторное лечение
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16 декабря в Нерюнгри водитель «Тойота Фортунер», совершил наезд на пешехода — мальчика 9 лет, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП школьник получил сотрясение головного мозга и ушиб, ему назначено амбулаторное лечение.
Состояние опьянения у водителя по результатам заключения акта медицинского освидетельствования не установлено. Авария произошла в Нерюнгри на улице Ленина рядом с домом № 29. Там же, в зоне видимости расположены два пешеходных перехода, регулируемый и нерегулируемый.
ИСТОЧНИК KP.RU