В Нерюнгри водитель сбил ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 05:51 2019-12-17T05:51:56+03:00

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16 декабря в Нерюнгри водитель «Тойота Фортунер», совершил наезд на пешехода — мальчика 9 лет, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП школьник получил сотрясение головного мозга и ушиб, ему назначено амбулаторное лечение.

Состояние опьянения у водителя по результатам заключения акта медицинского освидетельствования не установлено. Авария произошла в Нерюнгри на улице Ленина рядом с домом № 29. Там же, в зоне видимости расположены два пешеходных перехода, регулируемый и нерегулируемый.

ИСТОЧНИК KP.RU