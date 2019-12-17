38 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию аэропортов Якутии

СЕГОДНЯ 05:18 2019-12-17T05:18:41+03:00

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16 декабря глава Якутии Айсен Николаев затронул тему реконструкции аэропортов и сообщил, что в ближайшие годы на реконструкцию 16 аэропортов республики будет направлено свыше 38 млрд рублей. Этого решение удалось впервые добиться на федеральном уровне.

Аэропорты Олекминска, Нерюнгри, Жиганска и Верхневилюйска уже прошли конкурс на реконструкцию, а в 2020 году, а Мирном уже начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы.

На данный момент в стране реализуется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в который из 32 аэропортов Якутии входят 16. Это аэропорты населенных пунктов - Олекминск, Нюрба, Мирный, Черский, Жиганск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Депутатский, Сангар, Нерюнгри, Полярный, Усть-Нера, Маган и Якутск.

ИСТОЧНИК KP.RU