2019-12-17T05:07:38+03:00
Спорт

Якутянин победу на матчевой встрече сборных Москвы и Туркменистана

Боксер из Горного района выступал за сборную Москвы
Ольга Донская
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14 и 15 декабря в 12.00 на базах БК «Академия бокса» Лужники и БК «Академия бокса» в Жуковке состоялась матчевая встреча по боксу между сборными командами Москвы и Туркменистана. Во второй день матчевой встречи на ринг в Жуковке вышел боксер из Горного района, чемпион Москвы Борис Сидоров. В поединке в весовой категории до 52 кг он встретился с Ыхласом Глысчановым. По итогам трех раундов Сидоров одержал победу единогласным решением судей. В этот день россияне выиграли 6 из 8 боев и вышли победителями в общекомандном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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