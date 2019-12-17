В Мегино-Кангаласском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт

СЕГОДНЯ 04:51 2019-12-17T04:51:27+03:00

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В селе Даркылах Мегино-Кангаласского района Якутии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Теперь более 400 человек живущих в селе могут проходить медосмотры, получать прививки и сдавать аналаизы.

Современный ФАП полностью соответствует всем федеральным стандартам, оснащен нужным оборудованием для оказания качественной доврачебной помощи, в нем имеются кабинет приема фельдшера, процедурный, смотровой кабинеты, а также другие необходимые помещения.

В 2020 году запланировано создание 11 объектов, в том числе 7 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий в Жиганском, Нерюнгринском, Верхневилюйском, Томпонском, Усть-Янском, Нюрбинском, Сунтарском, Хангаласском, Таттинском, Олекминском и Среднеколымском районах. На эти нужды из федерального бюджета направляется чуть меньше 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU