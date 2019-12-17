2019-12-17T04:19:29+03:00
Общество

Открыто движение по автозимнику «Алдан»

Ледовая дорога находится на 365 км трассы «Колыма»
Ольга Донская
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16 декабря в Якутии открылся еще один автозимник. Теперь автомобили весом не более 10 тонн смогут передвигаться по ледовой переправе через реку Алдан.

Автозимник находится на 365 км трассы «Колыма» и соединяет два пункта назначения – поселок Хандыгу и поселок Мегино-Алдан. В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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