Открыто движение по автозимнику «Алдан»
Ледовая дорога находится на 365 км трассы «Колыма»
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16 декабря в Якутии открылся еще один автозимник. Теперь автомобили весом не более 10 тонн смогут передвигаться по ледовой переправе через реку Алдан.
Автозимник находится на 365 км трассы «Колыма» и соединяет два пункта назначения – поселок Хандыгу и поселок Мегино-Алдан. В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
ИСТОЧНИК KP.RU