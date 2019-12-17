2019-12-17T03:10:46+03:00
Происшествия

В Якутии опрокинулся большегруз, пострадали два человека

ДТП произошло на 65 километре автодороги «Мухтуя»
Ольга Донская
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На 65 километре автодороги «Мухтуя» произошло ДТП – водитель грузовой машины «Урал» не справился с управлением и упал в кювет. Пострадали два человека.

Водитель ехал от Мирного в сторону Ленска, но не учел дорожные и метеорологические условия, из-за чего не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил множественные ушибы, а пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Водитель был трезв, к административной ответственности по линии ГИБДД за этот год не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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