В Якутии опрокинулся большегруз, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 03:10 2019-12-17T03:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На 65 километре автодороги «Мухтуя» произошло ДТП – водитель грузовой машины «Урал» не справился с управлением и упал в кювет. Пострадали два человека.

Водитель ехал от Мирного в сторону Ленска, но не учел дорожные и метеорологические условия, из-за чего не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил множественные ушибы, а пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Водитель был трезв, к административной ответственности по линии ГИБДД за этот год не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU