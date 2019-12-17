Угроза разлива фекальных вод стал причиной режима ЧС в Оймяконском районе

СЕГОДНЯ 02:53 2019-12-17T02:53:14+03:00

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В Оймяконском районе Якутии введен режим ЧС местного значения в Оймяконском улусе был объявлен из-за угрозы разлива фекальных вод. Причиной этому может стать приостановление деятельности МУП «Хотой».

Комиссией министерства ЖКХ и энергетики Якутии было принято решение материально помочь МУП «Хотой» и выделить субсидию в размере 13,7 миллионов рублей. Средства поступят в ближайшее время. Дополнительно администрация Оймяконского района планирует выделить средства из муниципального резервного фонда на приобретение ГСМ для осуществления вывоза жидких бытовых отходов. На данный момент разливов септиков не отмечается.

ИСТОЧНИК KP.RU