Усть-Алданский район будет сотрудничать с Китаем в области сельского хозяйства
В Якутию прибыла делегация из города Фуюань китайской провинции Хэйлунцзян, с которым Усть-Алданский район поддерживает побратимские отношения с 2015 года. Стороны подведут итоги пятилетнего обмена опытом, а в дальнейшем будут сотрудничать в области сельского хозяйства.
Усть-Алданский район отправлял в Фуюань учителей, тренеров, работников культуры, также отмечено, что руководство района намерено начать совместную работу в области сельского хозяйства и заинтересовано в обмене опытом в этой сфере.
В 2020 году мэр города Фуюань Гэ Либинь планирует посетить Усть-Алданский район во время ысыаха, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU