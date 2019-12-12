2019-12-12T04:15:41+03:00
Общество

Усть-Алданский район будет сотрудничать с Китаем в области сельского хозяйства

Стороны сотрудничают уже пятый год
Ольга Донская
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В Якутию прибыла делегация из города Фуюань китайской провинции Хэйлунцзян, с которым Усть-Алданский район поддерживает побратимские отношения с 2015 года. Стороны подведут итоги пятилетнего обмена опытом, а в дальнейшем будут сотрудничать в области сельского хозяйства.

Усть-Алданский район отправлял в Фуюань учителей, тренеров, работников культуры, также отмечено, что руководство района намерено начать совместную работу в области сельского хозяйства и заинтересовано в обмене опытом в этой сфере.

В 2020 году мэр города Фуюань Гэ Либинь планирует посетить Усть-Алданский район во время ысыаха, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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