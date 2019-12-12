Якутяне смогут получить бесплатную юридическую помощь в День Конституции
Прием граждан пройдет в офисе партии «Единая Россия»
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В региональной общественной приемной «Единой России» 12 декабря состоится день оказания бесплатной юридической помощи. Акция приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации.
Мероприятие пройдет в формате личного приема с 10 часов утра до 13 часов дня. Место проведения: Якутск, улица Аммосова 18 каб.2/4. Консультацию дадут по жилищным, социальным, трудовым и других вопросам.
ИСТОЧНИК KP.RU