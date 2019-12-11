«Парк будущих поколений» Якутии завоевал две награды в архитектурном «Оскаре»

СЕГОДНЯ 03:09 2019-12-11T03:09:13+03:00

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Проект «Парк будущих поколений» в Якутске вошел в шорт-лист WAF-2019 в двух номинациях: “Future Projects – Education” и “WAF Visualisation Prize”. В первой он получил специальное упоминание жюри “Highly commended”, а во второй — одержал победу.

Завершилось главное архитектурное событие года – «Всемирный Фестиваль Архитектуры 2019» (World Architecture Festival) в Амстердаме. WAF называют «Оскаром» архитектурного мира. Жюри фестиваля присудило концепции Парка будущих поколений оценку Highly Commended (высокая рекомендация) в номинации «Образование. Проект»

Концепция «Парка будущих поколений» в Якутске разработана в рамках всероссийского конкурса. Парк будущих поколений в Якутске бюро ATRIUM — проект о том, как на месте транзитного участка без особой функции в центре города впервые в мире возникает парк круглогодичного использования в условиях вечной мерзлоты и образовательное пространство нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU