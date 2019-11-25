В пяти населенных пунктах Якутии температура опустилась ниже минус 45 градусов
В Якутске завтра днем -32-34 градуса.Фото: ЯСИА
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В понедельник, 25 ноября, в пяти населенных пунктах Якутии столбик термометра опустился ниже минус 45 градусов.
По данным Якутского гидрометцентра, рекордсменами стали Батагай, где сегодня в 18:00 температура упала до -51 градуса, и Верхоянск, где было -52 градуса.
Также в пятерку вошли Усть-Мома (-47°С), Нера и Белая Гора (-45°С).
В столице республики завтра ожидается преимущественно без осадков, ветер днем западный 2-5 м/с, температура воздуха ночью -37-39, днем -32-34 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU