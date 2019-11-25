В пяти населенных пунктах Якутии температура опустилась ниже минус 45 градусов

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-25T12:35:17+03:00

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В понедельник, 25 ноября, в пяти населенных пунктах Якутии столбик термометра опустился ниже минус 45 градусов.

По данным Якутского гидрометцентра, рекордсменами стали Батагай, где сегодня в 18:00 температура упала до -51 градуса, и Верхоянск, где было -52 градуса.

Также в пятерку вошли Усть-Мома (-47°С), Нера и Белая Гора (-45°С).

В столице республики завтра ожидается преимущественно без осадков, ветер днем западный 2-5 м/с, температура воздуха ночью -37-39, днем -32-34 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU