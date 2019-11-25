В Якутии 19-летний водитель врезался в забор

СЕГОДНЯ 03:56 2019-11-25T03:56:22+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району 24 ноября поступило сообщение о ДТП на улице Заводской в поселке Мохсоголлох. Водитель Тойота Марк-2 съехал с дороги и врезался в забор.

За рулем иномарки находился 19-летний водитель, а на пассажирском сидении находилась 17-летняя ученица 11 класса. Оба молодых человека получили травмы: у девушки диагностирован открытый перелом, а у парня черепно-мозговая травма и переломы. Их доставили в Якутск.

По данным ГИБДД, молодой человек не имеет водительского удостоверения, а автомобиль принадлежит его брату. По факту аварии проводится административное расследование. Находился ли водитель в состоянии опьянения, покажет экспертиза, но в салоне транспортного средства сотрудники ГИБДД обнаружили упаковку от пива.

ИСТОЧНИК KP.RU