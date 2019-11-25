2019-11-25T03:56:22+03:00
Происшествия

В Якутии 19-летний водитель врезался в забор

У молодого человека нет водительского удостоверения
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району 24 ноября поступило сообщение о ДТП на улице Заводской в поселке Мохсоголлох. Водитель Тойота Марк-2 съехал с дороги и врезался в забор.

За рулем иномарки находился 19-летний водитель, а на пассажирском сидении находилась 17-летняя ученица 11 класса. Оба молодых человека получили травмы: у девушки диагностирован открытый перелом, а у парня черепно-мозговая травма и переломы. Их доставили в Якутск.

По данным ГИБДД, молодой человек не имеет водительского удостоверения, а автомобиль принадлежит его брату. По факту аварии проводится административное расследование. Находился ли водитель в состоянии опьянения, покажет экспертиза, но в салоне транспортного средства сотрудники ГИБДД обнаружили упаковку от пива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авиакомпания «Якутия» передала шесть самолетов Ан-24 для «Полярных авиалиний»
Якутию снова посетит заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев
Стоп СПИД: в Якутии началась акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
Сборная Якутии завоевала медали на чемпионате среди людей с ограниченными возможностями
Сегодня, 25 ноября, в Якутии откроется самый большой мост
Фотофакт. Якутский борец Виктор Рассадин женился
В Якутске следователи проверяют информацию о нападении собаки на детей
В частном секторе Якутска установили «полезные бочки»
Есть 9000: в Якутске вручили «юбилейный» сертификат на республиканский маткапитал «Семья»
По улице Пилотов в Якутске сегодня снова начнут ездить автобусы
В Якутске пройдет третья по счету экологическая акция «Раздельный сбор»
Минэкологии Якутии представили приложение «Заповедная Якутия 1.0»
В Якутске открылся филиал одного из крупных российских банков
На борьбу с раком якутскому онкодиспансеру выделено почти 159 миллионов рублей
Завтра в двух районах Якутии ожидаются метели и порывы ветра до 20 м/с
В якутском «Водоканале» показания счетчиков принимает робот и чат-бот