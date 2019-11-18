Студенты Якутского колледжа дизайна украсили стены подъездов жилого дома

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-18T08:44:22+03:00

Один подъезд нарисован в национальном стиле, а второй в тропическом

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Студенты-дизайнеры Якутского колледжа технологии и дизайна заканчивают роспись стен подъездов одного из домов на улице Петровского. Студенты украсили один подъезд жилого дома в якутском национальном стиле, а второй в тропическом.

С предложением украсить подъезды выступили сами жители дома. Студенты принялись за работу: самостоятельно разработали эскизы, согласовали их с жильцами и закупили необходимый инвентарь.

- Для нас это не просто практика, а еще и социальный проект. Приятно внести свою лепту в преображение родного города. За эти полторы недели, наблюдая за работой старшекурсников, я научился выполнять роспись стен в крупных масштабах, — отметил студент 1 курса Дмитрий Емельянов.

ИСТОЧНИК KP.RU