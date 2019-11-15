Жители Якутии стали позднее вступать в брак

15 Нояб. 06:53 2019-11-15T06:53:08+03:00

Почти половина женихов были окольцованы в возрасте 25-34 года

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В Якутии вновь наблюдается тенденция увеличения возраста вступающих в брак. Такие данные приводит Саха(Якутия)стат.

В 2018 году 47,4% мужчин вступили в брак в возрасте 25-34 года, что на 3,6% ниже общероссийского показателя. В 2017 году этот показатель равнялся 50%.

Еще 27,3% женихов в 2018 году соединили себя узами брака в возрасте 35 и более лет (в 2017 году – 25,6%).

Девушки в Якутии вступают в брак, в основном, в возрасте 25-34 года – в 2018 году таких было 42%. В возрасте 35 лет и старше вступили в брак 24,6% невест. В 2017 году эти показатели составляли 44,3% и 22,4% соответственно.

По состоянию на 1 января 2019 года на 1000 мужчин в республике приходятся 1060 женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU