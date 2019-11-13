УФСИН Якутии пополнил автопарк транспортом с системой видеонаблюдения и GPS
Три автомашины уже используются ведомством
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В отдел по конвоированию УФСИН России по Якутии поступили новые специальные автомобили. Три машины уже успешно используются в перевозке осужденных и лиц под стражей.
Машины оборудованы системой обогрева и кондиционирования, а установленные в них камеры видеонаблюдения показывают изображение на мониторе, установленном в кабине сотрудников. Это позволяет аблюдать и контролировать ситуацию в кузове авто.
Также автомобили оборудованы навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS, с помощью которой в режиме реального времени определяется их местонахождение.
ИСТОЧНИК KP.RU