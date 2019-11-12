Авиакомпания «Якутия» временно снижает тариф на перелет Якутск - Москва

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-12T09:09:11+03:00

Стоимость билета в одну сторону составит от 11 тысяч рублей

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Авиакомпания «Якутия» объявила о временном снижении цен на перелет Якутск - Москва - Якутск. Продажа билетов по низким ценам началась 12 ноября и пройдет до 19 ноября.

Вылеты будут выполняться с 14 ноября по 20 декабря 2019 года и с 10 января по 28 марта 2020 года. Тарифы в одну сторону: от 11 000 рублей без багажа, от 13 000 рублей с багажом. Тарифы туда-обратно: от 18 000 рублей без багажа, от 20 000 рублей с багажом.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне Boeing 737-800. Норма бесплатного провоза багажа в экономическом классе – до 20 кг, ручная кладь – до 10 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU