2019-11-12T08:35:43+03:00
Общество

В Мегино-Кангаласском районе открыли новый участок автодороги

Строительство дороги началось 20 лет назад
Ольга Донская
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Более девяти километров автодороги «Абалах» в Мегино-Каналасском районе построено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строительство дороги началось 20 лет назад.

Дорожное полотно тянется от села Майя через Мегино-Кангаласский и Чурапчинский районы и обеспечивает самый короткий выход на федеральную трассу «Колыма» и региональную дорогу «Амга». Общая протяженность составляет 133,84 километров.

- Дорога «Абалах» строится очень давно, но в рамках национального проекта мы ускорим темпы строительства. На этой региональной дороге у нас построено 70 км, осталось еще 63 км. Мы будем и дальше продолжать эту работу. В следующем году запланировано строительство 6 км дороги, а к 2021 году дорога дойдет до села Бютейдях, –сказал первый зампред правительства Якутии Алексея Колодезникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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