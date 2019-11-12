2019-11-12T08:25:24+03:00
Общество

В течении пяти лет в Якутии появятся 43 новых пожарных депо

Также планируется обновить парк пожарной техники
Ольга Донская
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В Якутии в течении пяти лет должны появиться 43 новых пожарных депо, также за это время власти намерены полностью обновить парк пожарной техники.

Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о государственной программе республики „Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2020-2024 годы“, согласно которому в 23 районах Якутии построят 43 пожарных депо и закупят 137 единицы транспорта.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы — соотношение погибших и травмированных к количеству пожаров и чрезвычайных ситуаций к 2024 году — не более 0,05%. Программа будет финансироваться за счет федерального, республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования в течение пяти лет — свыше 13 млрд рублей. Госпрограмма вступит в силу с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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