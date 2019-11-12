2019-11-12T08:20:32+03:00
Звезды

Якутская этно-группа стала победителем Russian World Music Awards 2019

Награждение прошло в Уфе
Ольга Донская
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Якутская этно-группа «Айархаан» вошла в число победителей единственной профессиональной премии в области этнической музыки в России — Russian World Music Awards 2019. Коллектив стал победителем в номинации «Лучший экспериментальный проект».

Награждение победителей состоялось в Уфе (Башкортостан) 11 ноября. В состав жюри вошли эксперты из Польши, Испании, Германии, Голландии, Франции, Южной Кореи, Италии, Словакии, Великобритании и с Тайваня.

RWMA — единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки. В течение трех лет организаторы и учредители RWMA поддерживают и мотивируют профессиональных музыкантов, чье творчество не вписывается в рамки поп-музыки, а черпает вдохновение в глубинных традициях этнической культуры России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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