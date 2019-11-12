2019-11-12T05:41:45+03:00
Общество

В Горном районе отключилось электричество из-за прогнивших опор линий электропередач

Работы по поддержанию исправности опор не проводились
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Горном районе оштрафовали начальника Бердигестяхского района электрических за аварийное отключение электроснабжения в селах Орто-Сурт и Кептин. Причиной отключения стали прогнившие деревянные опоры линии электропередач.

Как выяснилось, работы по поддержанию исправности деревянных опор не проводились. Сейчас нарушения устранены, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект фильма о переселении якутян во время ВОВ выиграл грант президента РФ
В Нерюнгринской ГРЭС потратили 23 миллиона рублей на охрану труда
На чужой каравай, рот не разевай: в Якутске осужден мужчина за присвоение и продажу чужого земельного участка
В Ил Тумэн на круглом столе обсудили проблемы медицины
В Якутске пройдет слет приемных родителей
В Якутии забраковали больше тонны хлеба
Якутские школьники сняли фильм по мотивам повести фронтовика Тимофея Сметанина
Для доставки грузов в северные районы Якутии используют 300 единиц техники
11 ноября замглавы по ЖКХ Якутска примет участие в передаче «Прямой эфир с городом»
Вода в реке Вилюй не соответствует нормам
В Якутске водитель Lexus сбил женщину на заправке
В Алданском районе в ДТП погиб мужчина
В Якутии стали известны лучшие кочевые семьи
В Якутске пожарные потушили частный дом
В отдаленных районах Якутии появилось LTE