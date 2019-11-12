В Горном районе отключилось электричество из-за прогнивших опор линий электропередач

СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-12T05:41:45+03:00

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В Горном районе оштрафовали начальника Бердигестяхского района электрических за аварийное отключение электроснабжения в селах Орто-Сурт и Кептин. Причиной отключения стали прогнившие деревянные опоры линии электропередач.

Как выяснилось, работы по поддержанию исправности деревянных опор не проводились. Сейчас нарушения устранены, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU